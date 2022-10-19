МИД РФ откроет новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки

Россия планирует открыть новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передает РИА Новости.

По его словам, страна сейчас стремиться направлять людей туда, где много работы, в первую очередь, в страны СНГ.

Лавров: В СНГ понимают объективную реальность нового состава России

Партнеры России в СНГ понимают объективную реальность вхождения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав страны. Об этом ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД указал, что Москва информировала всех партнеров о возможном воссоединении территорий с РФ еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонсульствоМИД РФ
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