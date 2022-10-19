МИД РФ откроет новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки

Партнеры России в СНГ понимают объективную реальность вхождения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав страны. Об этом ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД указал, что Москва информировала всех партнеров о возможном воссоединении территорий с РФ еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

