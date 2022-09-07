В МИД заявили, что расширение БРИКС не стоит в повестке дня

Расширения БРИКС и изменения названия объединения пока нет в повестке дня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков журналу «Международная жизнь».

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«Я бы не говорил, что сейчас расширение БРИКС стоит в повестке дня. Мы, конечно, приветствовали большой интерес со стороны ряда влиятельных международных игроков», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что в БРИКС по большому счету нет процедуры расширения.

«Будем смотреть, что дальше. Об изменении аббревиатуры тем более рано говорить. Тем более мы еще даже сам подход не сформулировали. Этим будем заниматься», — заявил замминистра.

Вместе с тем Рябков отметил, что работа по линии БРИКС практикуется в формате БРИКС+; интерес к сотрудничеству с объединением проявляют около десятка стран.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:Сергей РябковМИД РФБрикс
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