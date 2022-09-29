В МИД заявили, что ЧП с «Северными потоками» произошли в контролируемых США водах

«Активно муссировалась история о том, что это якобы нейтральные воды и так далее. Это особая экономическая зона Дании и Швеции ... это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами ...которые полностью контролируют там обстановку», — указала дипломат.

Представитель МИД напомнила, что США много лет выступали против работы газопроводов, пишет Ura.ru.

Захарова добавила, что слышала о попытках пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер объяснить заявления президента США Джо Байдена о прекращении существования «Северного потока-2». По словам дипломата, эти пояснения «кроме жалости, уже не вызывают ничего».

Ранее на «Северных потоках» было зафиксировано резкое снижение давления, по состоянию на четверг на участках трубопроводов выявили четыре утечки. Эксперты отмечают, что ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов. Как пишут СМИ, инцидент — предположительно, диверсия, отношение к которой могут иметь США.

