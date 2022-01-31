В МИД Великобритании заявили, что санкции против РФ будут готовы к 10 февраля

Согласно Трасс, режим будет применен при нападении РФ на Украину. Глава МИД отметила, что санкции будут самыми жесткими за все время.

Трасс пояснила, что новое законодательство после выхода страны из ЕС позволит вводить санкции на более широкий круг лиц, в частности, на компании и физические лица, каким-либо образом связанные с РФ.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

