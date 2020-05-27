В МИД Украины заявили о планах по ликвидации ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил о планах по ликвидации администрации ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как передает агентство, Кулеба уверен, что с самопровозглашенными республиками Донбасса невозможно наладить диалог, и в случае урегулирования конфликта и возвращения Украине контроля над границами в регионе представители данной администрации не смогут продуктивно взаимодействовать с официальной властью.

Министр также заметил, что Киев не хотел бы прибегать к так называемому плану "Б", который ранее был разработан в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Данный план рассчитан на развитие событий, при котором ситуация в регионе не будет урегулирована до конца текущего года. Однако что именно подразумевается под этим планом, еще не известно.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МИД УкраиныДонбассУкраина
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