В МИД Украины заявили о планах по ликвидации ДНР и ЛНР

Как передает агентство, Кулеба уверен, что с самопровозглашенными республиками Донбасса невозможно наладить диалог, и в случае урегулирования конфликта и возвращения Украине контроля над границами в регионе представители данной администрации не смогут продуктивно взаимодействовать с официальной властью.

Министр также заметил, что Киев не хотел бы прибегать к так называемому плану "Б", который ранее был разработан в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Данный план рассчитан на развитие событий, при котором ситуация в регионе не будет урегулирована до конца текущего года. Однако что именно подразумевается под этим планом, еще не известно.