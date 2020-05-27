В МИД Украины заявили о планах по ликвидации ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил о планах по ликвидации администрации ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Как передает агентство, Кулеба уверен, что с самопровозглашенными республиками Донбасса невозможно наладить диалог, и в случае урегулирования конфликта и возвращения Украине контроля над границами в регионе представители данной администрации не смогут продуктивно взаимодействовать с официальной властью.
Министр также заметил, что Киев не хотел бы прибегать к так называемому плану "Б", который ранее был разработан в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Данный план рассчитан на развитие событий, при котором ситуация в регионе не будет урегулирована до конца текущего года. Однако что именно подразумевается под этим планом, еще не известно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
371 тыс.+8 338 / сут.
Умерли
3 968+161 / сут.
Выздоровели
142 тыс.+11 079 / сут.
- Минздрав: Легкая форма COVID-19 не будет учитываться в статистике
- Во Франции запретили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19
- В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня
- Путин и саудовский принц договорились о выполнении сделки ОПЕК+
- Глава Удмуртии Бречалов подтвердил заражение COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru