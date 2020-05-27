Ветеран «Альфы» назвал основные пути доставки оружия в Россию

«Спецслужбы, которые работают в этих регионах, ведут агентурно-оперативную работу, чтобы своевременно получать информацию о подобных мастерских. Есть много путей, по которым туда поступает оружие, в первую очередь, это так называемые "черные копатели", которые откапывают определенное оружие времен войны, которое готово к восстановлению. Второе - это переделка травматического оружия, которое продается в магазинах нашей России, в боевое. И третий путь - это на сегодняшний момент, основная поставка - идет с Украины, потому что те военные действия, которые происходят на территории ДНР и ЛНР, являются двусторонними. Ополченцы, которые находятся в этой зоне, имеют свои нюансы, чтобы переправлять и продавать оружие в Россию. И украинские товарищи, конечно, которое это оружие тянут не только в Россию, а по всей Европе. Что касается террористических организаций, то думаю, что им проще закупить оружие на месте, либо попробовать переправить через границу, чем изготавливать здесь. Так что это внутренняя проблема нашей страны», - добавил он.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что всего было изъято 188 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, винтовки, пистолеты, а также три гранатомета, 20 кило взрывчатки, 35 гранат, более 16 тысяч патронов и глушители. Среди изъятого значительное количество оружия времен Великой Отечественной войны.

