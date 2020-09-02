В МИД Украины призвали ввести санкции против РФ из-за инцидента с Навальным
Министерство иностранных дел Украины после оглашения немецким правительством результатов токсилогических анализов Алексея Навального призвало к санкциям против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее правительство Германии заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Этим же веществом были отправлены в Лондоне Сергей и Юлия Скрипали, что приписывают России.
В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что осуждение мира, в том числе через санкции, может «заставить Россию прекратить совершать преступления».
Напомним, оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа, состояние Навального по-прежнему расценивают как тяжелое.
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