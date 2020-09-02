В МИД Украины призвали ввести санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Ранее правительство Германии заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Этим же веществом были отправлены в Лондоне Сергей и Юлия Скрипали, что приписывают России.

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что осуждение мира, в том числе через санкции, может «заставить Россию прекратить совершать преступления».

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа, состояние Навального по-прежнему расценивают как тяжелое.



