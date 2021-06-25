В МИД Украины посчитали победой отказ Евросоюза от саммита с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой отказ лидеров стран Евросоюза от проведения совместного саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Кулеба заявил на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, это «неприятное и неожиданное нападение» отражено. Также на саммите ЕС был принят документ, согласно которому Россия должна взять на себя обязательства по выполнению Минских соглашений, отметил Кулеба.

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Министр подчеркнул, что Украина в ближайшее время проведет переговоры с Германией и Францией, чтобы понять дальнейшие намерения стран в отношении России и санкций против нее.

Ранее лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Около десяти стран ЕС выступили против инициативы, в их числе - Литва и Польша.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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