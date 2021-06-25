В МИД Украины посчитали победой отказ Евросоюза от саммита с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой отказ лидеров стран Евросоюза от проведения совместного саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Кулеба заявил на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, это «неприятное и неожиданное нападение» отражено. Также на саммите ЕС был принят документ, согласно которому Россия должна взять на себя обязательства по выполнению Минских соглашений, отметил Кулеба.