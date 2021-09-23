В МИД Украины оценили вероятность разрыва дипотношений с Россией

«Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу», — приводит слова Кулебы «Свободная пресса».

Глава МИД добавил, что между РФ и Украиной де-факто нет дипломатических отношений. Кулеба считает, что неразумно «идти просто так и разрывать» связи и неэффективно «бегать, махать руками и разрывать отношения», отмечает РИА ФАН.

