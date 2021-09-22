Украина отказалась признавать результаты выборов в Госдуму России
Верховная Рада не признала результаты выборов в Госдуму России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского парламента.
В документе указывается, что выборы прошли на «временно оккупированных территориях» Украины, что нарушает нормы международного права. Также в Раде утверждают, что Москва привлекла к голосованию граждан Украины с «незаконно выданными паспортами», имея в виду лиц, проживающих на самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Украинская сторона просит международное сообщество «дать свою оценку фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования».
Выборы в Госдуму России прошли с 17 по 19 сентября. В голосовании приняли участие жители Донбасса, получившие российские паспорта.
Ранее министерство иностранных дел Турции отказалось признавать выборы в России из-за участия в них жителей Крыма, который, по заявлению турецкой стороны, «был незаконно аннексирован у Украины».
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