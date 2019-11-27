В МИД Украины осудили решение Apple признать Крым российским

Ранее Apple устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в сервисе отображается как российская территория.

"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", - приводит его слова РИА Новости. Как отметил Пристайко, он чувствует себя именно так.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Ряд стран, в том числе, Украина отказываются признавать территорию полуострова российской.

