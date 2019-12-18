В МИД Украины назвали желающие участвовать в «нормандском формате» страны
Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал страны, которые желают присоединиться к саммиту в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агенства, Пристайко заявил об этом в эфире украинского телеканала. Так, по его словам, к саммиту проявляют интерес США, Британия, Польша, Канада, а также Европейская комиссия. Пристайко отметил, что страны желают присоединиться, «несмотря на сложность и малую результативность» переговоров.
Напомним, в настоящее время в нормандском саммите участвуют четыре страны - Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит состоялся 9 декабря в Париже, стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.
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