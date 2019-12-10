Лавров обсудил с Помпео результаты саммита в нормандском формате

Как передает агентство, Лавров детально обсудил с американской стороной ситуацию с Украиной. Министр обсудил с Помпео переговоры и их итоги, отметил вопросы, которые еще необходимо доработать. Необходимость выполнения минских соглашений Лавров назвал "стопроцентной позицией". Об этом сказано и в документе, утвержденном после саммита в нормандском формате.

По мнению Лаврова, коммюнике, которое было подписано по итогам встречи лидерами России, Украины, Франции и Германии, играет крайне важную роль, так как оно сохраняет минские договоренности и предполагает безоговорочное следование им.