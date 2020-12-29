В МИД Украины назвали вакцину «Спутник V» гибридным оружием России

Российская вакцина «Спутник V» является гибридным оружием против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД в интервью изданию «День» рассказал, что российский препарат можно оценить как пример «гибридных возможностей дипломатии».

Как отметил Кулеба, получить вакцину от COVID-19 можно классическим путём или с помощью доступа через систему COVAX. По мнению министра, Киев может напрямую обратиться к поставщикам и производителям, или же взять долю вакцин у государств, которые уже зарезервировали большой запас препаратов.

COVAX — система, объединяющая 177 государств, которые не производят вакцину от COVID-19 самостоятельно. Проект нацелен на предоставление странам-участницам 2 млн доз вакцин, уточняет журнал «Профиль».

