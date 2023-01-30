Президент Хорватии заявил, что Крым никогда не вернется к Украине

Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, слова которого приводит Хорватское радио и телевидение.

План Украины по захвату Крыма провалится из-за желания жителей быть с Россией

По его словам, противник Украины – Россия, а «это опасная страна». Миланович указал, что Сербия и Россия – это не одно и то же. Также президент подчеркнул, что ни одна страна, кроме США, не может быть равноценным оппонентом России.

Ранее, 29 января, старший редактор The American Conservative Род Дреер заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского захватить Крым нереален, но способен привести к началу третьей мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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