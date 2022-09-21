В МИД Турции не одобрили планируемые референдумы в украинских регионах

В МИД Турции не одобрили проведение референдумов о присоединении к РФ в украинских регионах. Об этом сообщает ТАСС.

ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума

В турецком ведомстве считают, что такой ход событий будет мешать усилиям по дипломатическому урегулированию.

Сообщалось, что референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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