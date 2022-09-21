В МИД Турции не одобрили планируемые референдумы в украинских регионах
21 сентября 202223:54
В МИД Турции не одобрили проведение референдумов о присоединении к РФ в украинских регионах. Об этом сообщает ТАСС.
В турецком ведомстве считают, что такой ход событий будет мешать усилиям по дипломатическому урегулированию.
Сообщалось, что референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября.
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21 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru