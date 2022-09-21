ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Луганской народной республики утвердила проведения референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по итогам заседания ЦИК.

ЛНР и ДНР проведут референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября

Накануне в ЛНР было принято решение о проведении референдума, голосование состоится 23-27 сентября, пишет RT.

«Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР», — сообщили в Центризбиркоме республики.

Кроме того, для организации и проведения голосования ЦИК ЛНР принял решение об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий республики, а также о списке документов, удостоверяющих личность участника голосования.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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