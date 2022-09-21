ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Луганской народной республики утвердила проведения референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по итогам заседания ЦИК.
Накануне в ЛНР было принято решение о проведении референдума, голосование состоится 23-27 сентября, пишет RT.
«Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР», — сообщили в Центризбиркоме республики.
Кроме того, для организации и проведения голосования ЦИК ЛНР принял решение об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий республики, а также о списке документов, удостоверяющих личность участника голосования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума
- В Госдуме заявили, что дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет
- Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности
- СПЧ: Граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации
- Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился почти до 2000 пунктов
- Трасс заявила, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации
- В Госдуме заявили, что частичная мобилизация затронет резервистов до 50 лет
- СМИ: Бюджетный дефицит России в 2023 году останется прежним
- Секретарь СПЧ: Ограниченно годных к службе призывать не будут
- Шойгу заявил, что мобилизацию проводят для контроля уже освобожденных территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru