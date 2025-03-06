В МИД Турции назвали политику Трампа «тревожным звонком» для Европы
Проводимая президентом США Дональдом Трампом политика является «тревожным звонком» для безопасности Европы. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Говоря о возможном решении американского лидера вывести войска США из Европы, он призвал входящие в НАТО страны «объединиться и создать собственный центр притяжения», даже если Трамп не станет этого делать.
«Есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями всё равно сможет подумать о сокращении вклада США в европейскую безопасность», - указал Фидан.
Турецкий министр добавил, что «джинн уже выпущен из бутылки», а способа вернуть его обратно в настоящее время нет.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», открыто поддерживающим Трампа, сообщает «Свободная пресса».
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