Говоря о возможном решении американского лидера вывести войска США из Европы, он призвал входящие в НАТО страны «объединиться и создать собственный центр притяжения», даже если Трамп не станет этого делать.

«Есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями всё равно сможет подумать о сокращении вклада США в европейскую безопасность», - указал Фидан.

Турецкий министр добавил, что «джинн уже выпущен из бутылки», а способа вернуть его обратно в настоящее время нет.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», открыто поддерживающим Трампа, сообщает «Свободная пресса».

