В МИД Турции назвали политику Трампа «тревожным звонком» для Европы

Проводимая президентом США Дональдом Трампом политика является «тревожным звонком» для безопасности Европы. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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Говоря о возможном решении американского лидера вывести войска США из Европы, он призвал входящие в НАТО страны «объединиться и создать собственный центр притяжения», даже если Трамп не станет этого делать.

«Есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями всё равно сможет подумать о сокращении вклада США в европейскую безопасность», - указал Фидан.

Турецкий министр добавил, что «джинн уже выпущен из бутылки», а способа вернуть его обратно в настоящее время нет.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», открыто поддерживающим Трампа, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАЕвропаНАТОТурция

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