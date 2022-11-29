В МИД Словении заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

«Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени – когда и как», - приводит РИА Новости ее слова.

Файон отметила, что Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине - от военной помощи до гуманитарной и материальной.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Украины двери альянса остаются открытыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

