В МИД Словении заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время. Об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон.

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«Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени – когда и как», - приводит РИА Новости ее слова.

Файон отметила, что Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине - от военной помощи до гуманитарной и материальной.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Украины двери альянса остаются открытыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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