В МИД Словении заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается
Украина находится в состоянии конфликта, поэтому обсуждение ее вступления в НАТО лучше провести в другое, более подходящее время. Об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон.
«Словения придерживается политики открытости для вступления новых членов в НАТО. Но есть вопрос времени – когда и как», - приводит РИА Новости ее слова.
Файон отметила, что Словения продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине - от военной помощи до гуманитарной и материальной.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Украины двери альянса остаются открытыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- В МИД РФ назвали причину переноса встречи России и США по ДСНВ
- Польша отказалась передавать Украине комплексы Patriot
- На Украине стартовало производство снарядов калибра 152 мм
- Миронов призвал папу Римского извиниться за «расизм»
- Эрдоган заявил, что Турция должна стать центром мира
- Взрыв прогремел в карьере в Челябинске
- Тело актрисы Наталья Стешенко обнаружил ее сын
- Брат Никола Пашиняна попал в ДТП в Ереване
- Маттиа Бинотто покинет пост главы команды Ferrari в «Формуле 1»
- Финляндия заявила о росте числа поддельных ВНЖ в странах ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru