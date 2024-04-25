В МИД Северной Кореи заявили, что КНДР будет в «одном окопе с Россией»

По словам замминистра, он «нисколько не сомневается» в достижении целей СВО.

«[Мы] будем стоять в одном окопе с российской армией и народом, которые вступили в справедливую борьбу по защите интересов безопасности государства и его суверенных прав», — цитирует Им Чхон Иля ТАСС.

Замглавы МИД КНДР подчеркнул, что позиция Пхеньяна заключается в придании «первостепенного значения» отношениям с Россией и в развитии «традиций дружбы». По словам замминистра, взаимодействие двух стран будет развиваться в «нерушимое товарищество и вечные стратегические отношения».

Ранее политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа обратил внимание на отношения России и Северной Кореи, назвав их перспективными, напоминает «Свободная пресса».

