В МИД Северной Кореи заявили, что КНДР будет в «одном окопе с Россией»

Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, а КНДР будет «стоять в одном окопе» с Россией. Об этом заявил замглавы МИД Северной Кореи Им Чхон Иль по случаю пятилетия саммита во Владивостоке между российским и северокорейским лидерами Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

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По словам замминистра, он «нисколько не сомневается» в достижении целей СВО.

«[Мы] будем стоять в одном окопе с российской армией и народом, которые вступили в справедливую борьбу по защите интересов безопасности государства и его суверенных прав», — цитирует Им Чхон Иля ТАСС.

Замглавы МИД КНДР подчеркнул, что позиция Пхеньяна заключается в придании «первостепенного значения» отношениям с Россией и в развитии «традиций дружбы». По словам замминистра, взаимодействие двух стран будет развиваться в «нерушимое товарищество и вечные стратегические отношения».

Ранее политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа обратил внимание на отношения России и Северной Кореи, назвав их перспективными, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоссияМИДКНДР

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