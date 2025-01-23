В СВР Армении усомнились в возможности разморозки членства страны в ОДКБ
23 января 202510:19
Армения не будет размораживать в 2025 году членство в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявили в Службе внешней разведки страны.
«Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут», — цитирует доклад ведомства РИА Новости.
По данным службы, авторитет организации будет по-прежнему подвергаться «серьезному сомнению».
В августе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила участие в ОДКБ на всех уровнях, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru