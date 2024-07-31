В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

Россия решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС, сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

Эскалация на Ближнем Востоке: Убиты глава политбюро ХАМАС и «правая рука» «Хезболлы»

По его словам, организаторы происшествия понимали, что подобная акция приведет к опасным последствиями для региона.

Представитель ведомства также подчеркнул, что происшествие негативно отразится на контактах между ХАМАС и Израилем.

Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило смерть главы политбюро организации Исмаила Хании. Он скончался после израильского рейда на его резиденцию в столице Ирана, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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