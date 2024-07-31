В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
Россия решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС, сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.
По его словам, организаторы происшествия понимали, что подобная акция приведет к опасным последствиями для региона.
Представитель ведомства также подчеркнул, что происшествие негативно отразится на контактах между ХАМАС и Израилем.
Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило смерть главы политбюро организации Исмаила Хании. Он скончался после израильского рейда на его резиденцию в столице Ирана, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru