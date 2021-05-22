В МИД России рассказали об итогах встречи Лаврова и Блинкена

Дипломат пояснила, что встреча глав внешнеполитических ведомств проходила в развитие состоявшейся в апреле телефонной беседы президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Как подчеркнула Захарова, саммит Лаврова и Блинкена развивался исходя из данных президентами установок, и поднятые в ходе встречи вопросы «уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения».

Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в Рейкьявике в ночь с 19 на 20 мая. Глава российского МИД назвал беседу конструктивной, отметив, что несмотря на «завалы» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у американской стороны желание их ликвидировать.

