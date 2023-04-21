В МИД России рассказали о трудностях ЕС и США из-за Украины
ЕС и Америке все сложнее удовлетворять запросы Украины о поставках оружия. Соответствующее заявление опубликовано на портале российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что западные СМИ неоднократно заявляли об истощении запасов вооружения Североатлантического альянса в основных государствах Европы. Кроме того, немецкий Бундестаг пожаловался на нехватку обмундирования, боевой техники и боеприпасов, а британские власти заявили о намерении передать Киеву оружие из запасов «на черный день».
В МИД полагают, что Запад не планирует перестать накачивать Украину оружием. Правительства западных стран понимают, что отказ помогать Украине поспособствует ее «немедленному концу», подтверждение тому — слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует поставлять Украине новые типы вооружений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru