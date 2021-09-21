В МИД России прокомментировали заявление Турции о непризнании выборов в Крыму
Россия внимательно отнесется к заявлению Турции о непризнании выборов в Госдуму на территории Крыма. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Ранее в МИД Турции заявили, что страна продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, не признает «незаконную аннексию Крыма», и выборы в российскую Думу «не имеют юридической силы» для Анкары, напоминает «Свободная пресса».
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью России, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — цитирует дипломата RT.
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