В МИД России прокомментировали заявление США об ответе без предупреждения на кибератаки
США пытаются отыграть назад договоренности российско-американского саммита, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон не будет предупреждать Москву о последствиях в случае продолжения приписываемых российским хакерам кибератак на важные объекты в США.
Захарова, комментируя высказывания американской стороны, отметила, что они не вызывают «ничего, кроме глубокого недоумения». Более того, слова властей США «удивительны в контексте итогов саммита», в ходе которого президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден объявили о намерении провести совместные экспертные консультации по вопросам международной информационной безопасности.
«Сделано это... в целях восстановления диалога в данной сфере. А сейчас мы вдруг услышали подобные, как будто вновь оторванные от реальности, высказывания. Просто приходится гадать: неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на саком высоком уровне», — цитирует Захарову ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru