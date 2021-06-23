В МИД России прокомментировали заявление США об ответе без предупреждения на кибератаки

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон не будет предупреждать Москву о последствиях в случае продолжения приписываемых российским хакерам кибератак на важные объекты в США.

Захарова, комментируя высказывания американской стороны, отметила, что они не вызывают «ничего, кроме глубокого недоумения». Более того, слова властей США «удивительны в контексте итогов саммита», в ходе которого президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден объявили о намерении провести совместные экспертные консультации по вопросам международной информационной безопасности.

«Сделано это... в целях восстановления диалога в данной сфере. А сейчас мы вдруг услышали подобные, как будто вновь оторванные от реальности, высказывания. Просто приходится гадать: неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на саком высоком уровне», — цитирует Захарову ТАСС.

