В Белом доме заявили, что Вашингтон не будет предупреждать Москву об ударах

Пресс-секретарь напомнила, что такое предостережение озвучил президент США Джо Байден на саммите с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

«Президент ясно дал понять — это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — цитирует Псаки РИА Новости.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон «не предвосхищает удары». Об этом Псаки заявила, отвечая на вопрос, почему Байден не предоставил список российских объектов, которых могут коснуться объявленные «последствия».

