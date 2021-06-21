В Белом доме заявили, что Вашингтон не будет предупреждать Москву об ударах

США не будут предупреждать Россию о последствиях в случае продолжения кибератак на важные американские объекты, приписываемых российским хакерам. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Байден предложил Путину защитить 16 секторов инфраструктуры от кибератак

Пресс-секретарь напомнила, что такое предостережение озвучил президент США Джо Байден на саммите с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

«Президент ясно дал понять — это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — цитирует Псаки РИА Новости.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон «не предвосхищает удары». Об этом Псаки заявила, отвечая на вопрос, почему Байден не предоставил список российских объектов, которых могут коснуться объявленные «последствия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КибератакиБелый ДомДжо БайденВладимир ПутинРоссийско-американские Отношения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры