В МИД России прокомментировали разрешение на въезд Нуланд в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла причину, по которой заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд разрешили приехать в Москву. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
«Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», — подвела итог Захарова.
Также представитель МИЛ России рассказала, что США в связи с командировкой в Россию Нуланд разрешила вьезд в США нескольких российских граждан из санкционных списков. При этом Захарова не уточнила, о ком именно из наших соотечественниках идет речь.
Ранее Госдеп сообщил, что Нуланд отправится в Москву 11 октября для встречи «с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками», с которыми обсудит «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
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