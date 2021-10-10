В МИД России прокомментировали разрешение на въезд Нуланд в Москву

«Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», — подвела итог Захарова.

Также представитель МИЛ России рассказала, что США в связи с командировкой в Россию Нуланд разрешила вьезд в США нескольких российских граждан из санкционных списков. При этом Захарова не уточнила, о ком именно из наших соотечественниках идет речь.

Ранее Госдеп сообщил, что Нуланд отправится в Москву 11 октября для встречи «с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками», с которыми обсудит «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

