В МИД России подтвердили дату визита замгоссекретаря США Нуланд
Министерство иностранных дел России подтвердило договоренность с американскими коллегами о дате визита в Москву заместителя госсекретаря США делам Виктории Нуланд. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд», — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, Нуланд проведет ряд встреч с представителями российского МИД и других ведомств.
Ранее Госдеп сообщил, что Нуланд отправится в Москву 11 октября для встречи «с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками», с которыми обсудит «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
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