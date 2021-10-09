В МИД России подтвердили дату визита замгоссекретаря США Нуланд

«Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Нуланд проведет ряд встреч с представителями российского МИД и других ведомств.

Ранее Госдеп сообщил, что Нуланд отправится в Москву 11 октября для встречи «с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками», с которыми обсудит «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

