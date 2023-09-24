В МИД России ответили на заявление США об иранских дронах на Украине

Заявления США о том, что в зоне проведения специальной военной операции используются иранские дроны, не имеют под собой никаких фактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников

Так он отреагировал на заявления Вашингтона о том, что Тегеран поставляет беспилотники России. По словам дипломата, никакие доказательства по данному вопросу не были предъявлены.

Ранее члены Североатлантического альянса обвинили Иран в оказании помощи России в военной сфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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