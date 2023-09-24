В МИД России ответили на заявление США об иранских дронах на Украине
24 сентября 202304:24
Заявления США о том, что в зоне проведения специальной военной операции используются иранские дроны, не имеют под собой никаких фактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Так он отреагировал на заявления Вашингтона о том, что Тегеран поставляет беспилотники России. По словам дипломата, никакие доказательства по данному вопросу не были предъявлены.
Ранее члены Североатлантического альянса обвинили Иран в оказании помощи России в военной сфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru