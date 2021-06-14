В МИД России оценили призыв НАТО по поводу Чехии и США

В понедельник в Брюсселе состоялся саммит НАТО. По итогам встречи альянс опубликовал заявление, в котором призвал Москву пересмотреть свой список «недружественных стран».

«Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными. И это несмотря на наше «безответственное и опасное», с их непоколебимой точки зрения, поведение?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что Североатлантическому альянсу «пора определиться» с позицией относительно России и оснований для введения санкций, или же «не удивляться, что недружественные».

