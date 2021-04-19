В МИД России отреагировали на заявления о возврате земли посольства в Праге

Ранее глава муниципалитета района Прага-7 Ян Чижинский сообщил, что городской совет призвал власти вернуть городу часть занимаемой посольством РФ площади, входящей в состав парка Стромовка.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, для решения вопросов в сфере недвижимости существует механизм экспертных консультаций.

«Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть. Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — говорится в заявлении МИД, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что участки в Праге были выделены советской стороне в 70-е годы на основании действующих соглашений СССР и Чехословакии.

