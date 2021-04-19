Власти Праги потребовали от посольства РФ освободить полгектара занимаемой земли

«Городской совет Праги только что призвал правительство Чешской Республики провести переговоры об изменении размера посольства Российской Федерации до вторжения войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Спустя 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна закончиться», — написал Чижинский в Twitter.

По данным Чешского телевидения, речь идет о половине гектара земли примыкающего к российскому посольству парка. Власти чешской столицы планируют разбить на этой территории клумбы и высадить деревья.

Решение пражских властей было принято на фоне обострения отношений РФ и Чехии. Глава чешского МИД Ян Хамачек 17 апреля сообщил о выдворении из страны 18 российских дипломатов, напоминает телеканал «360».

Позже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, при этом доказательств предоставлено не было, отмечает РЕН ТВ.

В ответ МИД России объявил о высылке 20 сотрудников посольства Чехии, сообщает РИА ФАН. Дипломатам предписано покинуть территорию РФ до конца 19 апреля.

