В МИД России не исключили ухудшения отношений с США

«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные, и управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня», — цитирует ТАСС замглавы МИД.

Рябков отметил, что это объясняет плотную работу Москвы и Вашингтона над предотвращением опасных инцидентов и военной деятельности, сообщает Ura.ru.

Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что РФ полна решимости «использовать все шансы для того, чтобы обеспечить поступательный ход двусторонних отношений».



