В МИД России не исключили ухудшения отношений с США

Отношения России и США могут в дальнейшем ухудшаться, однако Москва приложит максимум усилий, чтобы этого избежать. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на «Примаковских чтениях».

Рябков: Времена перезагрузок в отношениях России и США прошли

«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные, и управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня», — цитирует ТАСС замглавы МИД.

Рябков отметил, что это объясняет плотную работу Москвы и Вашингтона над предотвращением опасных инцидентов и военной деятельности, сообщает Ura.ru.

Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что РФ полна решимости «использовать все шансы для того, чтобы обеспечить поступательный ход двусторонних отношений».

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ТЕГИ:МИД РФСШАРоссийско-американские ОтношенияСергей Рябков
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