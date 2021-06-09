В МИД России не исключили ухудшения отношений с США
Отношения России и США могут в дальнейшем ухудшаться, однако Москва приложит максимум усилий, чтобы этого избежать. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на «Примаковских чтениях».
«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные, и управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня», — цитирует ТАСС замглавы МИД.
Рябков отметил, что это объясняет плотную работу Москвы и Вашингтона над предотвращением опасных инцидентов и военной деятельности, сообщает Ura.ru.
Кроме того, замглавы МИД подчеркнул, что РФ полна решимости «использовать все шансы для того, чтобы обеспечить поступательный ход двусторонних отношений».
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