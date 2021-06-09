Рябков: Времена перезагрузок в отношениях России и США прошли
Времена «разного рода перезагрузок» в отношениях России и США остались в прошлом, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом замминистра заявил на форуме «Примаковские чтения».
«Я не верю ни в какие перезагрузки в дальнейшем и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику», — цитирует Рябкова ТАСС.
Замглавы МИД считает, что двум странам необходимо заниматься «конкретикой малых шагов», что может привести к росту доверия и улучшению восприятия «России в США и США в России».
Кроме того, Рябков заявил, что Москве и Вашингтону необходимо стараться расширить круг вопросов, по которым государства ищут договорные решения. Замглавы МИД отметил, что это «сложнейшая задача», поскольку уровень доверия между странами крайне низок, и в последние годы РФ и США не прибегали к поиску переговорных решений.
«Но другого пути я просто не вижу. Иначе мы будем оставаться в таком замкнутом круге взаимной подозрительности и неспособности предложить конструктивную альтернативу», — заключил замминистра.
Рябков в апреле назвал США противником России, напоминает Ura.ru. По словам замглавы МИД, действия Вашингтона можно объяснить лишь желанием подорвать позиции России на международной арене.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- В МИД России не исключили ухудшения отношений с США
- СМИ: В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина
- СМИ: В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба
- Сбой произошел в работе «Яндекса»
- Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым в «нормандском формате»
- Российского арбитра Лапочкина на 10 лет отстранили от футбольной деятельности
- В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных
- Рябков: Времена перезагрузок в отношениях России и США прошли
- Заммэра Ракова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом в Москве
- Байден отменил ограничения в отношении TikTok и WeChat
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru