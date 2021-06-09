Рябков: Времена перезагрузок в отношениях России и США прошли

Времена «разного рода перезагрузок» в отношениях России и США остались в прошлом, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом замминистра заявил на форуме «Примаковские чтения».

«Я не верю ни в какие перезагрузки в дальнейшем и лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику», — цитирует Рябкова ТАСС.

Замглавы МИД считает, что двум странам необходимо заниматься «конкретикой малых шагов», что может привести к росту доверия и улучшению восприятия «России в США и США в России».

Кроме того, Рябков заявил, что Москве и Вашингтону необходимо стараться расширить круг вопросов, по которым государства ищут договорные решения. Замглавы МИД отметил, что это «сложнейшая задача», поскольку уровень доверия между странами крайне низок, и в последние годы РФ и США не прибегали к поиску переговорных решений.

«Но другого пути я просто не вижу. Иначе мы будем оставаться в таком замкнутом круге взаимной подозрительности и неспособности предложить конструктивную альтернативу», — заключил замминистра.

Рябков в апреле назвал США противником России, напоминает Ura.ru. По словам замглавы МИД, действия Вашингтона можно объяснить лишь желанием подорвать позиции России на международной арене.

