В МИД России назвали условие подключения США к урегулированию на Украине

Как отметил замглавы МИД, «раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе (урегулирования - прим. НСН)». При этом главный вопрос в том, насколько американская сторона способна «играть конструктивную роль».

«То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы российского МИД считает, что США могут посодействовать урегулированию на Украине, если «придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется». Как отметил Рябков, РФ не исключает участия США «при любых условиях», основные вопросы здесь — «позиция и подход».

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что при нынешнем подходе Соединенным Штатам «на Украине делать нечего».

