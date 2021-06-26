В МИД России назвали условие подключения США к урегулированию на Украине

Россия допускает подключение США к урегулированию ситуации на Украине в случае, если Вашингтон сможет повлиять на выполнение Киевом Минских соглашений. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Как отметил замглавы МИД, «раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе (урегулирования - прим. НСН)». При этом главный вопрос в том, насколько американская сторона способна «играть конструктивную роль».

«То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы российского МИД считает, что США могут посодействовать урегулированию на Украине, если «придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется». Как отметил Рябков, РФ не исключает участия США «при любых условиях», основные вопросы здесь — «позиция и подход».

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что при нынешнем подходе Соединенным Штатам «на Украине делать нечего».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаСШАМИД РФСергей Рябков
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