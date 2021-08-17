В МИД России назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики Вашингтона
Текущая ситуация в Афганистане — закономерный итог вывода из республики войск США и НАТО. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания?», — цитирует Грушко РИА Новости.
Замглавы МИД подчеркнул, что РФ предлагала Североатлантическому альянсу создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в чрезвычайных ситуациях, сообщает RT. Однако в НАТО не проявили интереса к предложению, отмечает РЕН ТВ.
«Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», — подчеркнул Грушко.
Напомним, на фоне вывода войск США в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). В минувшие выходные радикалы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, президент республики Ашраф Гани покинул страну.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- На Украине запасы газа сократились на 30%
- В Европарламенте испугались прихода России и Китая в Афганистан
- Трутнев: Представители 51 страны подтвердили участие в ВЭФ
- Черданцев призвал Карпина лишить Дзюбу капитанской повязки
- Москвичка заплатила за такси 190 тысяч рублей из-за депрессии
- В МИД России назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики Вашингтона
- Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана
- Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
- Начальник охраны Ельцина рассказал об угрожавшей ему в дни путча опасности
- Эксперт рассказал о новой опасной для компаний мошеннической схеме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru