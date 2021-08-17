В МИД России назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики Вашингтона

Текущая ситуация в Афганистане — закономерный итог вывода из республики войск США и НАТО. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания?», — цитирует Грушко РИА Новости.

Замглавы МИД подчеркнул, что РФ предлагала Североатлантическому альянсу создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в чрезвычайных ситуациях, сообщает RT. Однако в НАТО не проявили интереса к предложению, отмечает РЕН ТВ.

«Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», — подчеркнул Грушко.

Напомним, на фоне вывода войск США в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). В минувшие выходные радикалы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, президент республики Ашраф Гани покинул страну.

