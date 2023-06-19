МИД РФ: российское ядерное оружие в Белоруссии находится бессрочно

По его словам, Россия может убрать свое ядерное оружие с территории Беларуси в случае изменении курса Соединенных Штатов и НАТО на подрыв суверенитета Москвы и Минска.

Полищук уточнил, что американцам следует полностью вывести свое оружие на территорию США и ликвидировать соответствующую инфраструктуру в Европе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское ядерное оружие на территории Белоруссии являются элементом сдерживания, напоминает RT.

