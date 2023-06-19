МИД РФ: российское ядерное оружие в Белоруссии находится бессрочно

Ядерное оружие России будет находиться на территории Белоруссии бессрочно, рассказал ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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По его словам, Россия может убрать свое ядерное оружие с территории Беларуси в случае изменении курса Соединенных Штатов и НАТО на подрыв суверенитета Москвы и Минска.

Полищук уточнил, что американцам следует полностью вывести свое оружие на территорию США и ликвидировать соответствующую инфраструктуру в Европе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское ядерное оружие на территории Белоруссии являются элементом сдерживания, напоминает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ядерное ОружиеМИД РФБелоруссия

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