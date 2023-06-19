МИД РФ: российское ядерное оружие в Белоруссии находится бессрочно
Ядерное оружие России будет находиться на территории Белоруссии бессрочно, рассказал ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
По его словам, Россия может убрать свое ядерное оружие с территории Беларуси в случае изменении курса Соединенных Штатов и НАТО на подрыв суверенитета Москвы и Минска.
Полищук уточнил, что американцам следует полностью вывести свое оружие на территорию США и ликвидировать соответствующую инфраструктуру в Европе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское ядерное оружие на территории Белоруссии являются элементом сдерживания, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru