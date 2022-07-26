В МИД России допустили прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
Россия в свете действий западных стран не исключает прекращения выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
Как отметил дипломат в беседе с ТАСС, российское внешнеполитическое ведомство фиксирует подобные призывы от европейских «одиозных политиков или общественных деятелей-русофобов». Одновременно наблюдается полная приостановка оформления виз россиянам в консульских учреждениях стран Прибалтики, Польши, Чехии, пишет Газета.ру.
«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — подчеркнул Волынкин.
По словам дипломата, при полном прекращении выдачи шенгенских виз российская сторона могла бы рассчитывать на выстраивание двустороннего визового взаимодействия «с отдельными договороспособными европейскими странами», пишет Ura.ru.
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