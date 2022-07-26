В МИД рассказали о переговорах об упрощении визового режима с 18 странами
Россия ведет переговоры об упрощении визового режима почти с двумя десятками стран. Об этом рассказал директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин.
«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — приводит слова дипломата ТАСС.
Волынкин указал, что переговоры ведутся с рядом стран Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет Ura.ru. В частности, МИД договаривается об упрощении визового режима с Малайзией и Китаем, отмечает телеканал «360».
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