В МИД рассказали о переговорах об упрощении визового режима с 18 странами

Россия ведет переговоры об упрощении визового режима почти с двумя десятками стран. Об этом рассказал директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин.

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«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — приводит слова дипломата ТАСС.

Волынкин указал, что переговоры ведутся с рядом стран Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет Ura.ru. В частности, МИД договаривается об упрощении визового режима с Малайзией и Китаем, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыПереговорыМИД РФ
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