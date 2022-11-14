В МИД России допустили обсуждение зерновой сделки на полях G20
Вопрос о продлении зерновой сделки по вывозу продовольствия с Украины может обсуждаться на полях саммита «Большой двадцатки» на Бали. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Как отметил дипломат, сейчас центр мировой политики переместился на Бали.
«Поэтому, конечно, нельзя исключать каких-то обменов мнениями и обсуждения этой темы [зерновой сделки] на полях встречи "двадцатки"», — цитирует Грушко РИА Новости.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября, Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
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