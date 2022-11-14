В МИД России допустили обсуждение зерновой сделки на полях G20

Вопрос о продлении зерновой сделки по вывозу продовольствия с Украины может обсуждаться на полях саммита «Большой двадцатки» на Бали. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

В МИД РФ рассказали, что пока насчет продления зерновой сделки еще не решен

Как отметил дипломат, сейчас центр мировой политики переместился на Бали.

«Поэтому, конечно, нельзя исключать каких-то обменов мнениями и обсуждения этой темы [зерновой сделки] на полях встречи "двадцатки"», — цитирует Грушко РИА Новости.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15-16 ноября, Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20ИндонезияЗерноМИД РФ
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