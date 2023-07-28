В МИД РФ заявили о желании Эфиопии присоединиться к БРИКС

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства «Россия - Африка» Олег Озеров заявил, что многие африканские государства высказались о желании присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщает ТАСС.

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По его словам, число желающих вступить в организацию растёт, некоторые страны уже сделали официальные заявки, а другие «просто задекларировали».

«Многие страны высказали пожелание такое. В том числе Эфиопия... Известно, что Египет и Алжир точно подали такую заявку... Этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС», - заключил дипломат.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС стал привлекательным для многих стран, потому что не имеет конфронтационной или скрытой повестки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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