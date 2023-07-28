СМИ: Индия и Бразилия выступили против расширения БРИКС
Индия и Бразилия выступили против идеи Китая быстро расширить БРИКС, и планируют обсудить этот вопрос на саммите в ЮАР. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
В частности, страны не хотят переговоров, в которых будет обсуждаться включение Индонезии и Саудовской Аравии в альянс.
Источники агентства отмечают, что Пекин неоднократно продвигал идею расширения БРИКС, и страны хотят примкнуть к альянсу, став противовесом Евросоюзу и Штатам.
Бразилия хочет избежать расширения в том числе из-за этих опасений, в то время как Индия рассчитывает на введение строгих правила по поводу того, когда и как другие страны могут примкнуть к БРИКС без формального расширения группы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru