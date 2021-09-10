В МИД РФ вызвали посла США
10 сентября 202118:02
Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в министерство иностранных дел России, сообщает ТАСС.
Причины вызова дипломата в российское министерство неизвестны. Салливан пробыл на Смоленской площади около 20 минут, от комментариев он отказался.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, по инициативе американской стороны, встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном и обсудил с ним ситуацию в Афганистане.
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10 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru