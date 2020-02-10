В МИД РФ уверены в успешном завершении «Северного потока-2» вопреки санкциям
Прокладка труб для газопровода «Северный поток- 2» будет успешно выполнена, несмотря на возможные новые ограничительные меры в отношении проекта со стороны Вашингтона. Уверенность в этом выразил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что Москва настроена максимально способствовать тому, чтобы работы были окончены как можно быстрее.
Панкин напомнил, что именно необоснованное вмешательство США вынудило прервать на время строительство газопровода.
Санкции были прописаны в американском законе о расходах на оборону на 2020 год. Помимо проекта СП-2, ограничительные меры затронули также «Турецкий поток».
Как подчеркнул заместитель главы МИД РФ — это не что иное, как «прямое вмешательство в дела европейского бизнеса», отмечает Газета.ру.
В свою очередь, председатель Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф выразил надежду на то, что российский проект будет завершён в 2021 году. По словам немецкого бизнесмена, АЕБ расценивает «Северный поток-2» как важный коммерческий проект, который поможет европейской экономике получить газ, а российской — доходы от его продажи, передает РИА ФАН.
Ранее стало известно, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из порта Находки в Сингапур. Оно, как заявляли российские власти, может достроить «Северный поток — 2».
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