В МИД РФ уверены в успешном завершении «Северного потока-2» вопреки санкциям

Панкин напомнил, что именно необоснованное вмешательство США вынудило прервать на время строительство газопровода.

Санкции были прописаны в американском законе о расходах на оборону на 2020 год. Помимо проекта СП-2, ограничительные меры затронули также «Турецкий поток».

Как подчеркнул заместитель главы МИД РФ — это не что иное, как «прямое вмешательство в дела европейского бизнеса», отмечает Газета.ру.

В свою очередь, председатель Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф выразил надежду на то, что российский проект будет завершён в 2021 году. По словам немецкого бизнесмена, АЕБ расценивает «Северный поток-2» как важный коммерческий проект, который поможет европейской экономике получить газ, а российской — доходы от его продажи, передает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из порта Находки в Сингапур. Оно, как заявляли российские власти, может достроить «Северный поток — 2».

