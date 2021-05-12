В МИД РФ уличили зарубежных дипломатов в деструктивной деятельности

В Москве обеспокоены попытками сотрудников посольств разных стран влиять на внутренние политические процессы в России, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью МИА «Россия сегодня».

«Сомнительная деятельность наших коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность», - сказал дипломат, слова которого приводит официальный сайт МИД РФ.

По словам Сыромолотова, неоднократно фиксировались попытки дипломатов из других стран каким-либо образом влиять на внутриполитические процессы в России.

«Чего стоит только публикация посольством США в Москве «маршрута протестов» в городах России», - подчеркнул замглавы МИД.

При этом он отметил, что велика вероятность попыток ряда государств «деструктивно поучаствовать» в предстоящих выборах в Госдуму РФ.

«В случае уличения в такой не соответствующей дипломатическому статусу активности намерены реагировать жестко, в соответствии с нормами международного права», - предупредил Сыромолотов.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они включают, в том числе, высылку из Вашингтона 10 российских дипломатов. В документе говорилось, что Москва несет ответственность за попытки подорвать демократические выборы в стране и странах-союзниках, транснациональную коррупцию, а также причастна к хакерским атакам.

Москва также вышлет 10 американских дипломатов, они объявлены персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила в среду, что будет выслана из РФ.

