Пресс-секретарь посольства США подтвердила свою высылку из России
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что она будет выслана из РФ в числе 10 американских дипломатов, сообщает РИА Новости.
Ранее об этом сообщила газета «Коммерсант».
Москва вышлет 10 американских дипломатов, они объявлены персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Имена остальных сотрудников дипмиссии не называются. Ранее ноту об объявлении дипломатов персонами нон грата вручили временному поверенному в делах США в России Барту Горману. Сотрудники посольства обязаны покинуть страну до 21 мая, пишет RT.
Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они включают в том числе высылку из Вашингтона 10 российских дипломатов. В документе говорилось, что Москва несет ответственность за попытки подорвать демократические выборы в стране и странах-союзниках, транснациональную коррупцию, а также причастна к хакерским атакам.
Ранее председатель совета российского аналитического ПИР-центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в беседе с РИА ФАН заявил, что восстановление хороших отношений с Западом в нынешних условиях практически невозможно.
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