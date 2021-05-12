Пресс-секретарь посольства США подтвердила свою высылку из России

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что она будет выслана из РФ в числе 10 американских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Ранее об этом сообщила газета «Коммерсант».

Москва вышлет 10 американских дипломатов, они объявлены персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Имена остальных сотрудников дипмиссии не называются. Ранее ноту об объявлении дипломатов персонами нон грата вручили временному поверенному в делах США в России Барту Горману. Сотрудники посольства обязаны покинуть страну до 21 мая, пишет RT.