В МИД РФ считают формулировку ПАСЕ по Приднестровью неприемлемой
В МИД РФ считают формулировку заключения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Приднестровью неприемлемой. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова.
ПАСЕ во вторник вечером приняла поправку к документу о действиях России на Украине, согласно которой признает Приднестровье «зоной российской оккупации».
По словам Захаровой, это «не соответствует реальному положению дел». Дипломат пояснила, что благодаря российским миротворцам на Днестре в течение 30 лет «надежно обеспечивается не только мир и спокойствие, но и надежная охрана находящихся в регионе с советских времен складов с боеприпасами».
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории страны.
Если Молдавия, воспользовавшись ситуацией на Украине, попытается силой решить проблемы Приднестровья, ее ждет незамедлительный решительный отпор со стороны российских Вооруженных Сил, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
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