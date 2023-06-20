В МИД РФ считают, что зерновая сделка завершится 18 июля

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин не исключил, что 18 июля станет последним днём действия зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о возможности нового раунда консультаций с ООН он заявил, что контакты по данной теме, в том числе рабочие, продолжаются.

«Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведём дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договорённостей, которые не выполняются», - заключил замглавы МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле заявил, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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