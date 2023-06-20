В МИД РФ считают, что зерновая сделка завершится 18 июля
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин не исключил, что 18 июля станет последним днём действия зерновой сделки, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности нового раунда консультаций с ООН он заявил, что контакты по данной теме, в том числе рабочие, продолжаются.
«Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведём дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договорённостей, которые не выполняются», - заключил замглавы МИД РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле заявил, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru