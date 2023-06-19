Блинкен на переговорах в Китае выступил за продление зерновой сделки

При этом совместный координационный центр ООН ранее зафиксировал около 70 случаев, когда суда «зерновой сделки» отклонялись от коридора в Черном море.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом. Он не исключил, что Россия может выйти из зерновой сделки после истечения срока продления соглашения. Условием для дальнейшего участия России в сделке министр назвал выполнение всех ее пунктов до 17 июля, передает «Радиоточка НСН».

