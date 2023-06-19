Блинкен на переговорах в Китае выступил за продление зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на встречах с китайским руководством обсуждал продовольственную безопасность.

Он сообщил, что донес до коллег позицию США о важности продления Черноморской зерновой сделки. Он отметил, что Китай может сыграть ключевую роль в смягчении проблемы глобальной продовольственной безопасности.

В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой

При этом совместный координационный центр ООН ранее зафиксировал около 70 случаев, когда суда «зерновой сделки» отклонялись от коридора в Черном море.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом. Он не исключил, что Россия может выйти из зерновой сделки после истечения срока продления соглашения. Условием для дальнейшего участия России в сделке министр назвал выполнение всех ее пунктов до 17 июля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:КитайЗерноСША

Горячие новости

Все новости

партнеры